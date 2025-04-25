الشرطة تعتقل 3 ناشطين إسرائيليين في احتجاجات على الإبادة بقطاع غزة

اعتقلت الشرطة، الجمعة، 3 ناشطين يساريين إسرائيليين في مظاهرة احتجاجية بالقدس الغربية تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة.

وتظاهر عشرات اليساريين في القدس الغربية ضد استمرار الحرب على غزة، وسط تواجد عناصر الشرطة الإسرائيلية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "وقف الحرب"، و"وقف إطلاق نار الآن"، و"رفض الإبادة"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية".

وهتف المتظاهرون ضد الحرب وطالبوا بوقفها.

وقالت منظمة "القدس حرة" اليسارية الإسرائيلية، التي دعت للمظاهرة، في منشور على منصة إكس: "اعتقلت الشرطة 3 ناشطين إسرائيليين احتجاجًا على هذه الإبادة الجماعية، وللمطالبة بوقف إطلاق نار شامل وإطلاق سراح جميع الأسرى (...) لن نتراجع".

ورغم تصاعد احتجاجات إسرائيلية تطالب باتفاق يعيد جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة مقابل وقف الحرب، إلا أن الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو، تصر على استمرار الحرب.​​​​​​​

وفي 18 مارس الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير الماضي، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.