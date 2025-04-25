 بعد 3 سنوات من الغياب عن مصر.. محمد عبده يُحيي حفلًا في الأوبرا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد 3 سنوات من الغياب عن مصر.. محمد عبده يُحيي حفلًا في الأوبرا

منة عصام
نشر في: الجمعة 25 أبريل 2025 - 4:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 أبريل 2025 - 4:12 ص

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أن المصرب السعودي محمد عبده يجري حاليًا عددًا من البروفات الغنائية، استعدادًا لإحياء حفل مرتقب في دار الأوبرا المصرية، احتفالًا بـ"ليلة الموسيقار طلال"، ولم يتم الإعلان بعد عن الموعد الرسمي لإقامة الحفل.

ويُعد هذا الحفل عودة للفنان محمد عبده إلى إحياء الحفلات في مصر، وذلك بعد غياب دام ثلاث سنوات، منذ آخر حفل له في القاهرة عام 2022، والذي أُقيم في أحد الفنادق المطلة على نهر النيل احتفالًا برأس السنة.

أما عودته إلى خشبة دار الأوبرا المصرية، فتأتي بعد غياب استمر ست سنوات، حيث كان آخر حفل له على مسرح الأوبرا قد أُقيم في عام 2019.

وقد نشرت شركة روتانا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك عددًا من الصور التي تُظهر محمد عبده خلال البروفات، استعدادًا لهذا الحدث الفني الكبير.




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