رفع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الجمعة، علم بلاده الجديد أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، في خطوة رمزية قالت دمشق إنها تهدف إلى تعزيز دور سوريا في المنظمات الدولية.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" على حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، التي نشرت صورًا للحظة رفع العلم.

ونقلت "سانا" عن الشيباني، بعد رفعه العلم، قوله: "رفع العلم خطوة ستعزز دور سوريا في المنظمات الدولية".

وأضاف: "العالم بحاجة الآن إلى سماع متطلبات الشعب السوري، ومنفتحون على المجتمع الدولي ونتطلع إلى معاملتنا بالمثل".

وذكر أن السوريين في الداخل والخارج "لديهم آمال في إعادة بناء بلدهم، وشعبنا يستحق أن يعطى ثقة وهو محل لها"، وفق المصدر ذاته.

وتابع: "يدنا ممدودة لدول الجوار والإقليم، وهناك كثير من المصالح المشتركة مع العراق الذي تجمعنا معه مخاطر مشتركة نأمل حلها عبر التعاون".

وفي منشورين على صورة له أثناء رفعه للعلم، كتب الشيباني: "باسم الجمهورية العربية السورية، أقف اليوم في لحظة تاريخية تفيض بالكرامة، لأرفع علمنا السوري الجديد في هذا الصرح الأممي، للمرة الأولى بعد أن طوينا صفحة أليمة من تاريخنا".

وأضاف: "هذا العلم الذي يرفرف اليوم في سماء الأمم المتحدة، لا يرمز فقط إلى دولة بل إلى إرادة شعب صمد وناضل ورفض الاستسلام وآمن بأن الحرية والعدالة ليستا رفاهية، بل حق يُنتزع".

ووفق المادة السادسة من الإعلان الدستوري السوري الصادر منتصف مارس فإن العلم يمتد على شكل مستطيل طوله يساوي ثلثي عرضه، ويتضمن ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخضر ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل، ويتوسطه ضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.

وفي 8 ديسمبر 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد منهية 61 عاما من حكم حزب البعث و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد، وفي 29 يناير 2025 جرى تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد لمرحلة انتقالية تستمر خمس سنوات.