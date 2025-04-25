صبحي: أتمنى أن يواصل الأهلي طريقه نحو اللقب الأفريقي

أجرى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جولة ميدانية داخل استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، للاطمئنان على الاستعدادات النهائية قبل انطلاق المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام في السابعة مساءً.

وتفقد الوزير مختلف مكونات الاستاد، بما في ذلك أرضية الملعب، والمدرجات، وغرف الملابس، والمرافق التنظيمية الخاصة بدخول وخروج الجماهير، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير أعلى معايير التنظيم والأمن والسلامة في مثل هذه المباريات القارية المهمة.

حيث أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على حرصه أن تكون كل مناسبة رياضية في مصر تعكس للعالم صورة مصر التنظيمية الراقية، واستاد القاهرة دائماً على قدر الحدث، موضحا ثقته في الجماهير المصرية لتقديم اداء راقي في تشجيع النادي الأهلي ممثل الكرة المصرية، متمنيا أن تكون المباراة نموذجاً للتشجيع الحضاري والدعم الرياضي، وان يواصل الأهلي طريقه نحو اللقب الإفريقي.