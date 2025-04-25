محافظ المنيا: مستمرون في تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتوفير وسائل مواصلات آمنة

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل الآمن وتوفير وسائل مواصلات آمنة ومريحة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لخطة الدولة والأجهزة المعنية التي تُنفذ على مستوى جميع المحافظات، للحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.



وأوضح المحافظ أن العمل يجري على تحسين خدمات النقل العام بين المراكز والقرى، ورفع كفاءة المواقف، والقضاء على المواقف العشوائية وتكثيف الرقابة على المركبات وسائقي وسائل النقل الجماعي، والتعامل الحاسم مع المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى ضمن أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة.

جاءت تأكيدات اللواء كدواني على خلفية تزايد أعداد المواطنين ونداءاتهم المتكررة من قرى ومراكز المحافظة يناشدون المحافظ بالمضي قدما في استكمال منظومة تطوير وسائل النقل الآمن للحد من الحوادث وفقدان الأرواح وإهدار الدماء والأموال، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والصفحة الرسمية للمحافظة، وإدارة الرصد الإعلامي وخدمة المواطنين، ووحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، وأثناء اللقاءات الجماهيرية في الجولات الميدانية في كل ربوع المحافظة.



من جانبها، أكدت المتحدث الرسمي للمحافظة أن التصدي لاستخدام السيارات ربع النقل "البيك اب" في نقل المواطنين مخالفة صريحة لقانون المرور ولائحته التنفيذية، ولذلك انطلقت المنيا في أغسطس 2024 في أولى مراحل تطوير منظومة النقل لتمتد دعوات ومطالبات التطوير وعدم استخدام "البيك اب" في نقل المواطنين بقرى السنبلاوين بالدقهلية، ومنيا القمح بالشرقية، ويوسف الصديق بالفيوم وسوهاج وغيرها من محافظات الجمهورية، واتخاذ المنيا نموذجا يحتذى به في تحديث وسائل المواصلات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأشارت إلى أن وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية أعلنت اليوم الجمعة ضبط قائد سيارة بيك اب في منيا القمح بالشرقية لتحميله الأطفال والركاب فوق السيارة؛ مما يعرض حياتهم للخطر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أن كل أجهزة الدولة تسعى إلى الحفاظ على أرواح المواطنين في ظل قيادة سياسية تضع حياة المواطن والحفاظ عليه وعلى كرامته كهدف أسمى.