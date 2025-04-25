الجيش اللبناني يتخّذ تدابير أمنية في الهرمل بعد إطلاق نار مصدره لبنان

اتخذت وحدات الجيش اللبناني تدابير أمنية في منطقة الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية شرقي لبنان، وأوقفت أحد المواطنين، بعد إطلاق نار من الجانب اللبناني وقع أمس الخميس باتجاه الأراضي السورية بسبب خلافات حول أعمال تهريب.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الجمعة "وردَّ الجانب السوري على مصدر النيران، ما أدى إلى وقوع جرحى من الجانبين".

وأضاف البيان "على أثر ذلك، اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تدابير أمنية استثنائية على طول الحدود بهدف تحديد مصدر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية، ونفذت عمليات دهم بالتزامن مع عمليات رصد وتتبع من قبل مديرية المخابرات، فأوقِف بنتيجتها المواطن (أ.أ.) المشتبه بتورطه في إطلاق النار، إضافة إلى انتمائه إلى مجموعة مسلحة تنشط في أعمال التهريب".

وأشار البيان إلى أن قيادة الجيش أجرت "اتصالات مكثفة مع السلطات السورية ما أفضى إلى احتواء التصعيد، فيما تستمر الوحدات العسكرية في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الوضع، ويجري العمل على ملاحقة بقية المتورطين في عملية إطلاق النار".

يذكر أن عددا من القرى والبلدات الحدودية مع سوريا شرقي لبنان كانت قد شهدت في مارس الماضي اشتباكات وقصف مصدره الأراضي السورية، أسفرت عن مقتل وجرح عدد من المواطنين، قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين. واتخذ الجيش اللبناني إجراءات لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة.