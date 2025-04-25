 اليونان ترفض عودة اللاجئين من ألمانيا - بوابة الشروق
الجمعة 25 أبريل 2025 6:08 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

اليونان ترفض عودة اللاجئين من ألمانيا

أثينا - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 25 أبريل 2025 - 5:14 م | آخر تحديث: الجمعة 25 أبريل 2025 - 5:14 م

أوضحت الحكومة اليونانية أنها لا ترغب باستعادة اللاجئين الذين قدموا طلبات اللجوء في البداية في اليونان ثم قدموا طلبا آخر في ألمانيا.

ونقلت قناة "سكاي" الإخبارية عن وزير الهجرة ماكيس فوريديس قوله إن مثل هذه العودة غير مطروحة في ظل الظروف الحالية. وقال فوريديس: "طالما أنه ليس هناك توزيع عادل للأعباء في الاتحاد الأوروبي، لن تقبل اليونان عودة أي لاجئين".

وذكر الوزير أنه إذا كانت هناك طلبات للعودة من ألمانيا، فستدرسها أثينا بعناية، ومع ذلك أوضح فوريديس "أننا لن نكون منفتحين بشكل خاص على مثل هذا الطلب على أى حال ".

وحكمت المحكمة الإدارية الألمانية الاتحادية قبل نحو أسبوعين بالسماح بترحيل المهاجرين العزاب الأصحاء الذين يمكن توظيفهم إلى اليونان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك