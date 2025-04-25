كشفت الفنانة هبة مجدي، عن التحديات التي واجهتها في تجسيد دور المذيعة «رانيا» في مسلسل منتهي الصلاحية، الذي عُرض في دراما رمضان، مؤكدة أنها كانت «خائفة جدًا» من الدور.

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر»: «كنت خائفة منه جدًا، شغلانة ليست سهلة أبدًا، خاصة عندما وقفت ونظرت أمام الكاميرا».

وأوضحت الفارق بين التمثيل وتقديم البرامج، قائلة: «نحن في التمثيل لا ننظر للكاميرا إطلاقا»، مضيفة أن طبيعة الحوار والنصوص التي كانت تقولها في دور المذيعة «ليس له علاقة بالتمثيل أو بشخصية رانيا نفسها»، لافتة إلى تصوير الحلقات داخل استوديوهات MBC مصر.

وأشارت إلى أن الدور قدم لها «شكلا دراميا جديدا»، بالإضافة إلى تحديات أخرى مثل قصة المسلسل، والمشاعر المعقدة بين شخصيتها وشخصية «صالح»، وتجسيد دور أم لفتاة أكبر من ابنتها بـ 10 سنوات، معقبة:«كل هذه الأمور استوقفتني».

وأضافت أن مرض «رانيا» المفاجئ كان أصعب المشاهد التي تأثرت بها في المسلسل، قائلة: «مرض رانيا كان صعبا جدًا، خصوصا أنها مع بداية المشهد كانت تضحك وتهزر، ولا تشعر بأي شيء، وفجأة أصابها الألم كان ينتشر بعد ذلك في كل جسمها؛ وليس في ساقيها فقط».

وعبرت عن سعادتها الكبيرة بالدور وشعورها بأنها «محظوظة» لاختيارها، مضيفة: «كنت أفكر وأسرح بخيالي مرات كثيرة في عمل يخرجني قليلا من أجزاء مسلسل المداح بعد 4 سنوات».