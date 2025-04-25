 استشهاد عائلة كاملة في قصف الاحتلال خيمتهم في مواصي خان يونس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد عائلة كاملة في قصف الاحتلال خيمتهم في مواصي خان يونس

وكالات
نشر في: الجمعة 25 أبريل 2025 - 9:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 أبريل 2025 - 9:35 ص

استشهد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة، فجر اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمتهم في مواصي خان يونس.
وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن الاحتلال قصف خيمة تعود لعائلة أبو طعيمة في منطقة المواصي، ما أدى إلى استشهاد رجل وزوجته الحامل، وأطفالهم الثلاثة.
وأضافت أن طفلا (3 أعوام) توفي متأثرا بحروق بالغة إثر حريق نشب في خيمتهم في مواصي خان يونس.
كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها على حي قيزان رشوان جنوب غرب خان يونس.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023 إلى 51355 والإصابات إلى 117248.


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