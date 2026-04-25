محافظ شمال سيناء: إحلال وتجديد 7 مساجد بتكلفة 51 مليون جنيه

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن وزارة الأوقاف ساهمت في عمليات إحلال وتجديد مساجد المحافظة.

وأشار المحافظ، بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء، إلى أن المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، وضعت خطة شاملة لبناء مساجد جديدة وإحلال وتجديد عدد من المساجد في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

وأوضح المحافظ أنه تم إحلال وتجديد وصيانة 7 مساجد بمراكز العريش وبئر العبد والشيخ زويد، بتكلفة بلغت 51 مليونا و446 ألفا و300 جنيه، وهي: إحلال وتجديد مسجد المقداد بن عمرو بقرية الطويل بالعريش، إحلال وتجديد مسجد الشيخ خلف بقرية الجورة بالشيخ زويد، إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب بالكيلو 17 بالعريش، صيانة وترميم مسجد علي بن أبي طالب بقرية رمانة ببئر العبد، صيانة وترميم مسجد آل شبانة بقرية قاطية ببئر العبد، صيانة وترميم مسجد عثمان بن عفان بحي المساعيد بالعريش، وصيانة وترميم مسجد الصابرين بقرية آل رويعي بالعريش.



