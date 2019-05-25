موسكو تبدأ تحديث راجمات الصواريخ السوفيتية «جراد»

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أعلنت شركة "تيخماش" الروسية عن بدء تحديث راجمات الصواريخ السوفيتية "جراد" إلى مستوي النظام الصاروخي المتطور متعدد الإطلاق "تورنادو جي" والذي يتميز بخاصية التعرف على الهدف وتدميره أوتوماتيكيا.

وقال نائب المدير العام للشركة الكسندر كوشكين - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت -: "منذ فترة وجيزة تم اعتماد النظام الصاروخي المتطور متعدد الإطلاق (تورنادو جي) واليوم يتم تحديث قاذفة الصواريخ (جراد) إلى مستوي (تورنادو جي)".

يذكر أن راجمات صواريخ (تورنادو- جي) التي تم تصميمها على قاعدة راجمة الصواريخ السوفيتية (جراد) تتميز بالمواصفات الفنية والتكتيكية المحسنة وتتفوق على مثيلاتها السابقة.