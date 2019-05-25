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مقتل 6 مدنيين أفغان عن طريق الخطأ خلال عملية مداهمة شرقي البلاد

أ ش أ
نشر فى : السبت 25 مايو 2019 - 4:35 م | آخر تحديث : السبت 25 مايو 2019 - 4:35 م

قال المتحدث باسم حاكم إقليم نانجارهار الأفغاني "عطا الله خوجياني" إن 6 مدنيين على الأقل لقوا حتفهم عن طريق الخطأ خلال عملية مداهمة شنتها قوات الأمن ضد مسلحي حركة "طالبان" في الإقليم شرقي البلاد.

وأضاف خوجياني، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم السبت، أن عشرة مسلحين لقوا حتفهم أيضا خلال هذه العملية التي تم شنها في مقاطعة "شيرزاد".

وأوضح خوجياني أن سيارة كانت تقل مدنيين غادرت المنطقة مباشرة عقب عملية المداهمة فاعتقدت قوات الأمن أن مسلحي طالبان يحاولون الهرب، فأطلقت النار عليهم مما أسفر عن مقتلهم عن طريق الخطأ.

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