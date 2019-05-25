حزب جبهة المستقبل الجزائري ينسحب من الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن حزب جبهة المستقبل الجزائري، اليوم السبت، انسحابه من خوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل.

وقال الحزب في بيان له اليوم إن "قيادة الحزب" قررت عدم إيداع ملف الترشح للرئاسيات بسبب التطورات الأخيرة التي عرفتها الساحة السياسية، خاصة في ظل وضع عام استثنائي أثَر على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وبرر الحزب قراره بـ"الجمود الذي يسود ويدفع إلى انعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المحطة الهامة وكذلك عدم تشكيل اللجنة المستقلة المطلوبة لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات عبر كامل مراحلها وانعدام التنافسية السياسية المطلوبة لإضفاء الجو الديمقراطي لهذه الرئاسيات وعدم جاهزية الظروف والأجواء الشعبية التي تدفع بالمشاركة الفعالة والمطلوبة من هذه العملية وعدم تجسيد الحوار الذي نادت إليه مؤسسة الجيش".

وأكد الحزب أنه استكمل ملف ترشحه لهذه الانتخابات بما فيها التوقيعات المطلوبة، مشيرا إلى تمسكه بالمسار السياسي في إطار الدستور كخيار واحد باعتباره يؤمن للجزائر استقرارها ويضمن للشعب الجزائري التعبير الحر عن سيادته في كنف الممارسة الديمقراطية.

واعتبر الحزب أن الانتخابات الشفافة والنزيهة هي السبيل الأمثل والوحيد لتخطي الأزمة السياسية التي تواجه البلاد.

وكان حزب التحالف الوطني الجمهوري قد أعلن في وقت سابق اليوم تعليق مشاركته في الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيغلق منتصف ليل اليوم السبت، بينما لم يتقدم أي مرشح من الـ77 مرشحا محتملا الذين سحبوا استمارات الترشح بأوراقهم حتى الآن، الأمر الذي يهدد بإعلان استحالة إجراء الانتخابات.