منظمة حقوقية يمنية: الحوثيون يحولون جائحة كورونا إلى ملف أمني

اتهمت منظمة حقوقية يمنية، اليوم الاثنين، جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، بتحويل جائحة كورونا في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم إلى "ملف أمني".

وقالت منظمة سام "حقوقية أهلية مقرها جنيف" في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نسخة منه "المليشيات منحت أجهزتها الأمنية، كجهاز الأمن الوقائي، سلطة التتبع والاعتقال والبلاغ والحجر بعيدا عن المؤسسات الصحية، ما يشكل قلقا بشأن حقوق الإنسان، وانتهاك للإجراءات الصحية الاحترازية المعمول بها وفقا لبرتوكولات الصحة العامة على المستوي العالمي".

وذكرت سام، أن العدد الحقيقي للإصابات بفيروس كورونا في مناطق الحوثيين" يتجاوز المئات وربما الآلاف من الإصابات المؤكدة"، حسب شهادات جمعتها المنظمة، فيما الوفيات قد تصل إلى المئات".

وقال مصدر لمنظمة سام إن وزير الصحة في حكومة الحوثي أفصح في اجتماع سري أن الإصابات بمرض كورونا في صنعاء بالآلاف".

وبحسب سام "فإن مليشيات الحوثي في صنعاء تخشى من كشف الإعداد الحقيقية خشية أن يتسبب ذلك في حالة ارباك مجتمعية واقتصادية، تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، و بالتالي حرمانها من مصادر تمويل مهمة ، في ظل تفشي حالة الفقر والجوع في مجتمع يعيش على القوت اليومي ، و قد تخرج الأمور على السيطرة".

من جهة أخرى، أشارت سام إلى أنه في العاصمة المؤقتة عدن (الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية) جنوبي البلاد،" سجلت الجهات المختصة الف و343 وفاة منذ بداية الأول من مايو فيما أعداد الإصابات في تزايد في ظل عجز واضح في الإمكانيات الصحية وانهيار شبة تام لمنظومة الإسعاف والطواريء".

ودعت المنظمة، المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والعاجل لإنقاذ اليمن من كارثة محققة قد تحول البلاد إلى بؤرة لموجه خطيرة من تفشي جائحة كورونا، لاسيما أن سوء الأوضاع الأمنية يزيد من تعقيدات الإجراءات لمكافحة الجائحة.

وحتى اليوم الاثنين، أعلنت اليمن تسجيل 233 حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا في مناطق الحكومة الشرعية، بينها 44 وفاة وعشر حالات تعافي، وتسجيل 4 حالات مصابة بفيروس كورونا في مناطق الحوثيين، بينها حالة وفاة واحدة، وحالتي تعافي.