جدل حول لعب ترامب الجولف ووفيات كورونا تناهز 100 ألف

رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، على الانتقادات الحادة التي وجّهت له لممارسته رياضة الجولف، منددا بـ"حقد وانعدام نزاهة" وسائل الإعلام.

واستنكر ترامب حملة لـ"وسائل الإعلام المضللة والفاسدة بالكامل" التي اعتبرت ممارسته لرياضة الجولف "خطيئة مميتة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ترامب: "كنت أعلم أن هذا ما سيحصل!"، موضحا "ما لا يقولونه هو إنها المرة الأولى التي ألعب فيها الغولف منذ نحو 3 أشهر. وحتى لو انتظرت ثلاث سنوات لكانوا بكل الأحوال كتبوا المقالات نفسها".

وذكّر ترامب بأن سلفه باراك أوباما في عام 2014 لعب الغولف بعد دقائق من إدانته قطع رأس الصحفي الأمريكي جيمس فولي على يد تنظيم داعش، وهو ما اعتذر عنه أوباما بعد بضعة أسابيع.

وأثار توجّه ترامب إلى نادي الجولف ردود فعل غاضبة وقد تحدّث أحد معارضي الرئيس عن ممارسة ترامب هوايته في توقيت تترقّب فيه الولايات المتحدة تخطي حصيلة وفيات كوفيد-19 عتبة المئة ألف.