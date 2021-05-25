أردوغان ونظيره البولندي يوقعان عقدا لتوريد مسيرات تركية إلى بولندا

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره البولندي اندريه دودا، عقدا لتوريد طائرة مسيرة تركية إلى بولندا.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الرئيسان في أنقرة اليوم الاثنين، قال أردوغان: "بموجب الوثيقة التي تم توقيعها ستورد تركيا لأول مرة في تاريخها طائرات مسيرة إلى بلد عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي".

من جانبه، قال دودا إن التعاون العسكري بين شركاء الناتو هو شيء " طبيعي تماما".

وأضاف دودا أنه يجري العمل على تسهيل فرص إقامة مصطافين بولنديين في تركيا من خلال تسهيل إجراءات اختبار كورونا على سبيل المثال، وقال إن "الكثير من البولنديين يحلمون بعطلة في الخارج بعدما اضطروا إلى التخلي عنها في العام الماضي".

كان وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشاك صرح للإذاعة الحكومية البولندية أول أمس السبت بأن بلاده ستشتري 24 طائرة مسلحة مسيرة، من طراز "بايراكتار" من تركيا، حليفتها في حلف ناتو، وذلك قبل أن يتم تنفيذ الصفقة اليوم.

ومن المنتظر تسليم أول طائرات في 2022، وذلك حسبما أعلن بلاشاك.

وأعلنت وزارة الدفاع البولندية أن إجمالي قيمة الصفقة بما في ذلك تدريب الأطقم يبلغ نحو 270 مليون دولار.

وجرت العادة أن تطلب بولندا معدات تسليحها من الولايات المتحدة، وكانت حكومة وارسو اشترت في العام الماضي معدات عسكرية من واشنطن بقيمة 7ر4 مليار دولار.