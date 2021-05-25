أستراليا تغلق سفارتها في كابول في غضون أيام مع استعداد القوات للانسحاب

أعلنت أستراليا اليوم الثلاثاء أنها ستغلق سفارتها في كابول هذا الأسبوع في الوقت الذي تستعد فيه قوات البلاد للمغادرة تماشيا مع الانسحاب الدولي من أفغانستان.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ووزيرة الخارجية ماريز باين في بيان مشترك أن مبنى السفارة الأسترالية سيغلق يوم الجمعة حيث سيزور المسؤولون في المستقبل أفغانستان من موقع آخر في المنطقة.

وذكرت الحكومة أن أستراليا ستعود إلى استخدام تصاريح الزيارة المعتمدة للدبلوماسيين فيما يتعلق بالعلاقات مع أفغانستان، كما كان الحال قبل افتتاح سفارة كابول في عام 2006.

وجاء في البيان: "تتوقع أستراليا أن يكون هذا الإجراء مؤقتا وأن نستأنف وجودنا الدائم في كابول بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

وأشارت كانبيرا إلى "البيئة الأمنية متزايدة الغموض " التى تواكب المغادرة الوشيكة للقوات الدولية وقالت إنه تم إبلاغ الحكومة بعدم إمكانية توفير ترتيبات أمنية لدعم الوجود الدبلوماسي الحالي.

وقال موريسون وباين إن هذه الخطوة "لا تغير التزامنا تجاه أفغانستان أو شعبها".

وتشهد أفغانستان حالة من عدم اليقين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بحلول 11 سبتمبر 2021 وذلك بعد تواجدها لما يقرب من 20 عاما. ووافق حلف شمال الأطلسي (ناتو) على أن يحذو حذوه.

وتبقى لأستراليا 80 جنديا في أفغانستان في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي.