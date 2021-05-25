بلينكن يؤكد عزم بلاده إعادة فتح قنصليتها بالقدس

وتقديم 112 مليون دولار للشعب الفلسطيني

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عزم بلاده إعادة فتح قنصليتها في القدس ، وتقديم 112 مليون دولار مساعدات ومشاريع تنموية للشعب الفلسطيني .. مجددا التأكيد على حل الدولتين واحترام الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف ومنع تهجير الفلسطينيين من القدس.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد الوزير بلينكن أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقوم بتعزيز العلاقات الثنائية مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.. موضحا أن المساعدات الأمريكية المزمع تقديمها إلى الشعب الفلسطيني تتمثل في 75 مليون دولار مساعدات ومشاريع تنموية، و5 ملايين دعم إغاثي، و32 مليونا لدعم منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي إلى أهمية تثبيت وقف إطلاق النار والتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة لدعم جهود إعادة الإعمار وخلق أفق سياسي، يلبي طموح الفلسطينيين والإسرائيليين ويحفظ بشكل متساو كرامتهم وحريتهم وأمنهم.