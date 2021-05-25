إنستجرام تطلق ميزة تحليلية للشركات والمبدعين

أطلقت منصة إنستجرام ميزة تحليلية مهمة للشركات والمبدعين.

ووفقًا لموقع "تك كرانش" التقني فإن على مدار العام الماضي أضافت المنصة عددًا كبيرًا من الميزات لمساعدة المبدعين المستقلين على كسب الأموال.

وأطلقت المنصة الميزة التحليلية على لوحة المعلومات الاحترافية ما يمنح الشركات والمبدعين بيانات أساسية حول مدى وصول محتواهم، كما ستساعد هذه الأدوات مستخدمي إنستجرام ريلز Instagram Reels على اللحاق بمنافسها تيك توك TikTok، والذي يقدم بالفعل تحليلات مفصلة للمستخدمين.

ومع استمرار المنصتين في محاولة مواكبة بعضهما البعض، يمكن أن يكون هذا أمرًا جيدًا للمؤثرين والشركات الصغيرة التي تستخدم هذه المنصات لتعزيز دخلها.

الجدير بالذكر أن منصة انستجرام كانت تتيح في السابق فقط لمنشئي المحتوى عرض المقاييس المتاحة للجمهور، مثل المشاهدات أو الإعجابات أو التعليقات إلا أن الآن سيكونون قادرين على الوصول إلى البيانات مثل الحسابات التي تم الوصول إليها وحفظها ومشاركتها، سيشارك انستجرام أيضًا عدد العروض المتزامنة لمشاهدة مقاطع الفيديو المباشرة الخاصة بالمستخدم.

بالنسبة للمؤثرين، تعد هذه التحليلات مفيدة أيضًا في التعاون مع العلامات التجارية في المحتوى المدعوم.