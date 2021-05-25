 الدفاع الروسية: وصول 3 قاذفات بعيدة المدى إلى قاعدة حميميم بسوريا - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية: وصول 3 قاذفات بعيدة المدى إلى قاعدة حميميم بسوريا

موسكو - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 9:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 9:24 ص

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بوصول 3 قاذفات بعيدة المدى من طراز "تو – 22 إم 3" إلى قاعدة "حميميم" في سوريا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "هذه هي المرة الأولى التي تتمركز فيها طائرات من هذا النوع، في مطار حميميم، وستكتسب أطقم القاذفات بعيدة المدى مهارات عملية في ممارسة مهام التدريب في مناطق جغرافية جديدة، أثناء الرحلات الجوية في المجال الجوي فوق البحر الأبيض المتوسط".

وأوضحت أن القاذفات الروسية بعيدة المدى ستعود إلى قواعدها الدائمة في روسيا، بعد استكمال المهمات التدريبية للإلمام بالمجال الجوي في منطقة البحر المتوسط، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعادة بناء المدرج الثاني في القاعدة الجوية مع الاستبدال الكامل للغطاء الخارجي، وتركيب معدات إضاءة واتصالات جديدة.

يشار إلى أن جميع أنواع الطائرات الموجودة في سلاح الجو الروسي يمكن الآن أن تطير من قاعدة حميميم الجوية، بما في ذلك الطائرات الثقيلة.


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