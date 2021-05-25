رئيس المجلس العسكري في مالي يعلن تجريد القادة الانتقاليين من صلاحياتهم

أعلن رئيس المجلس العسكري في مالي، الكولونيل أسيمي غويتا، عن تجريد القادة الانتقاليين في مالي من صلاحياتهم، وذلك حسبما أفادته فضائية «فرانس 24»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى الهدوء في مالي والإفراج غير المشروط عن مسؤولين مدنيين اعتقلهم الجيش.

وعبر جوتيريش في تغريدة عن الشعور «بقلق عميق إزاء المعلومات حول اعتقال القادة المدنيين المسؤولين عن المرحلة الانتقالية في مالي».

واقتاد جنود ماليون، مساء الاثنين، كلا من الرئيس الانتقالي المالي باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، إلى قاعدة كاتي العسكرية ضاحية باماكو، احتجاجا على تعديل حكومي أجرته السلطات الانتقالية.

ووقعت هذه الأحداث بعد ساعات فقط على إعلان حكومة جديدة لا يزال الجيش يهيمن عليها، ولكن استبعد منها ضباط مقربون من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة بعد انقلاب أغسطس 2020، الذي أطاح بالرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا.