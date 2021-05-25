أسعار النفط العالمية تواصل ارتفاعها

واصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين مع إعلان إيران استمرار الخلافات مع الدول الغربية بشأن الاتفاق النووي والذي سيمهد الطريق أمام رفع العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني.

وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في نيويورك اليوم بنسبة 6ر2%، مدعومة بتراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى مما يجعل أسعار السلع في الأسواق الدولية أكثر جاذبية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت طهران إن الخلافات مازالت قائمة بشأن توقيت عودة الدول الأطراف في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 إلى الالتزام ببنوده بما في ذلك رفع العقوبات الأمريكية على إيران.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس إنه في حين تتوقع سوق النفط العالمية ارتفاع الإمدادات القادمة من إيران أواخر الصيف الحالي فإن تعافي الطلب سيكون قويا بما يكفي ليمتص أي زيادة في الإمدادات الإيرانية. ويتوقع البنك ارتفاع سعر خام برنت القياسي للأسواق العالمية إلى 80 دولار للبرميل خلال الشهور القليلة المقبلة.

يأتي ذلك في حين تتأرجح أسعار النفط في الأسواق خلال الفترة الأخيرة بين 60 و70 دولارا للبرميل، في ظل مخاوف من احتمال انكماش الإنتاج مع التعافي المستمر للطلب على الخام في بعض الأسواق الرئيسية.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي خلال تعاملات صباح اليوم ببورصة نيويورك للسلع بمقدار 52ر1 دولار إلى 10ر65 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل. في الوقت نفسه ارتفع سعر خام برنت في بورصة موربان للعقود الآجلة بمقدار 51ر1 دولار إلى 95ر67 دولار للبرميل تسليم تموز/يوليو المقبل. وارتفع بمقدار 6ر2 دولار إلى 31ر68 دولار في تعاملات بورصة أبوظبي للعقود الآجلة.