 محافظ بورسعيد: بدء أعمال الطبقة الأسفلتية الأولى بمحور الرحاب الجديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ بورسعيد: بدء أعمال الطبقة الأسفلتية الأولى بمحور الرحاب الجديد

محسن عشري:
نشر في: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 1:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 1:07 ص

أعلن عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، بدء أعمال رفع كفاءة والتطوير ووضع الطبقة الأسفلتية الأولى بمحور الرحاب الجديد، ضمن خطة تطوير حى الضواحى تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.

وأكد محافظ بورسعيد أنه يتم حاليا بدء أعمال الطبقة الأسفلتية الأولى على أعلى مستوى، بما يحقق السيولة المرورية ومنع التكدس وتماشيا مع أعمال التطوير الشاملة بالمنطقة، حيث تشمل الأعمال إعادة رصف الطرق ووضع الطبقة الأسفلتية الأولى وتجميل الشارع وزيادة معدلات الإضاءة، مؤكدا سرعة الانتهاء من جميع الأعمال طبقا للمواعيد الزمنية المحددة.

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