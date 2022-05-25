محافظة شمال سيناء تنهي استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية

انهت محافظة شمال سيناء استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية للعام الجاري، حيث عقد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة اجتماعا، بحضور رؤساء مجالس المدن وقيادات التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية والأمن والتليفونات والصحة والتموين والكهرباء والمياه والطب البيطري والشباب والرياضة والهلال الأحمر؛ لبحث الاستعدادات الخاصة بالامتحانات التي ستبدأ بعضها يوم 4 يونيو المقبل.

وناقش الغندور استعدادات التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية، ومواعيد الامتحانات لكل شهادة، وتجهيز اللجان ومراكز توزيع الأسئلة وجمع الاجابات، علاوة على اتخاذ الإجراءات التأمينية والوقائية والاحترازية للجان الامتحانات بكل شهادة، وتجهيزها لاستقبال الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين والعاملين، إلى جانب تجهيز الاستراحات الخاصة بإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتوفير كافة احتياجاتهم من أدوات المعيشة ومستلزمات الإقامة.

ووجه برفع كفاءة المدارس التي بها لجان امتحانية والمناطق المحيطة بها، وتوفير الإنارة المناسبة داخل وفي محيط اللجان، مع توفير مولد كهرباء احتياطي لتشغيله في حالة انقطاع التيار الكهربي، بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم وشركة توزيع الكهرباء، مشددًا على قيام شركة المياه بملأ الخزانات الخاصة بالمدارس التي بها لجان امتحانية بالمياه.



واستعرض مع مسئولي التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية مواقع المدارس واللجان واحتياجاتها المختلفة، وتطهيرها وتعقيمها قبل الامتحانات بيوم وبعد كل امتحان، مع توفير مواد التطهير والتعقيم من المحافظة.

وأعلن تشكيل لجنة من المحافظة لمتابعة استعدادات الامتحانات وتجهيزات اللجان، علاوة على تشكيل غرفتي عمليات في ديوان عام المحافظة والتربية والتعليم الى جانب الوزارة خاصة بمتابعة سير الامتحانات وتوفير احتياجاتها أولا بأول، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال فترة الامتحانات وحل أي مشكلات طارئة، ومتابعة اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية والوقائية.

ومن ناحيته، أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، جاهزية جميع المدارس واللجان للامتحانات، وأن اللجان مجهزة الكترونيا لآداء الامتحانات فيما عدا 3 لجان ورقية، وأن عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 3179 طالبًا وطالبة، موزعين على 16 لجنة بواقع: 7 لجان بالعريش، لجنتين بالشيخ زويد، لجنة برفح، 5 لجان ببئر العبد، ولجنة واحدة بالحسنة، مع توفير بوابات الكترونية للكشف على الطلاب، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الأمن والتموين والصحة والكهرباء والمياه لتوفير احتياجات الامتحانات وتأمين اللجان.

ومن جانبه، قال محمد عبد العظيم عطية، مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية وشئون الطلاب، إن هناك 8 لجان للامتحانات موزعة على العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، وإجمالي عدد الطلاب يبلغ 659 طالبا وطالبة (461 طالبا وطالبة فى القسم الأدبي، و198 طالبا وطالبة في القسم العلمي)، مشيرا إلى وجود 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وتلقي أوراق الإجابة.