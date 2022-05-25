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دعا السيناتور الأمريكي كريس ميرفي خلال كلمة أمام مجلس الشيوخ إلى تمرير قوانين تحد من حوادث إطلاق النار، بعد مقتل 15 شخصا في إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في ولاية تكساس.

وقال ميرفي في كلمته: "أنا هنا لأتوسل إليكم لإيجاد طريقة لتمرير القوانين التي تجعل هذا أقل احتمالا".

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنكيس الأعلام على المباني الاتحادية حدادا على أرواح الضحايا.

ومن المقرر أن يدلي بكلمة لدى عودته من جولة خارجية ، بحسب مسؤولين في البيت الأبيض.

وأعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء أن 14 طالبًا ومعلمًا واحدا قتلوا في إطلاق نار جماعي بمدرسة "روب" الابتدائية في بلدة يوفالدي الصغيرة بولاية تكساس.

وقال أبوت إن المشتبه به /18 عاما/ هو طالب بمدرسة يوفالدي الثانوية وقتل هو الآخر.

وأوضح أبوت: "أطلق النار وقتل بشكل مروع وغير مفهوم 14 طالبا ومدرسا واحدا".

وذكر أبوت أنه تردد أن المشتبه به أطلق النار على جدته قبل دخول المدرسة وإطلاق النار. ولم يقدم حاكم تكساس أي تفاصيل عن حالة الجدة.

وأضاف أبوت أن مطلق النار كان معه مسدس وربما أيضا بندقية.