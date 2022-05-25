 بعد مجزرة تكساس.. سيناتور أمريكي يدعو لسن قوانين للحد من حوادث إطلاق النار - بوابة الشروق
الأربعاء 25 مايو 2022 1:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟

النتـائـج تصويت

بعد مجزرة تكساس.. سيناتور أمريكي يدعو لسن قوانين للحد من حوادث إطلاق النار

د ب أ
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 1:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 1:16 ص

دعا السيناتور الأمريكي كريس ميرفي خلال كلمة أمام مجلس الشيوخ إلى تمرير قوانين تحد من حوادث إطلاق النار، بعد مقتل 15 شخصا في إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في ولاية تكساس.

وقال ميرفي في كلمته: "أنا هنا لأتوسل إليكم لإيجاد طريقة لتمرير القوانين التي تجعل هذا أقل احتمالا".

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنكيس الأعلام على المباني الاتحادية حدادا على أرواح الضحايا.

ومن المقرر أن يدلي بكلمة لدى عودته من جولة خارجية ، بحسب مسؤولين في البيت الأبيض.

وأعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء أن 14 طالبًا ومعلمًا واحدا قتلوا في إطلاق نار جماعي بمدرسة "روب" الابتدائية في بلدة يوفالدي الصغيرة بولاية تكساس.

وقال أبوت إن المشتبه به /18 عاما/ هو طالب بمدرسة يوفالدي الثانوية وقتل هو الآخر.

وأوضح أبوت: "أطلق النار وقتل بشكل مروع وغير مفهوم 14 طالبا ومدرسا واحدا".

وذكر أبوت أنه تردد أن المشتبه به أطلق النار على جدته قبل دخول المدرسة وإطلاق النار. ولم يقدم حاكم تكساس أي تفاصيل عن حالة الجدة.

وأضاف أبوت أن مطلق النار كان معه مسدس وربما أيضا بندقية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك