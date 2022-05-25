حوار- الرئيس التنفيذي لـ إيسترن كومباني: زيارة رونالدينيو بداية لقدوم أساطير كرة القدم

تحدث هاني أمان، الرئيس التنفيذي لنادي إيسترن كومباني، عن أهمية زيارة النجم البرازيلي رونالدينيو لمصر خلال الفترة الحالية.

ووعد هاني أمان في حوار خاص لـ «الشروق»، بقدوم العديد من نجوم الكرة الحاليين والسابقين، مشيرا إلى أنه سيكون له رد فعل قوي لتنشيط السياحة في مصر.

وقال هاني أمان إن هناك خطة لتواجد عدد من أساطير كرة القدم وكانت البداية مع رونالدينيو الذي يعد أحد أهم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، ولذا كان يتوجب علينا قدومه لمصر من أجل رؤيته للشباب واللاعبين الذين يحلموا بأن يكونوا أساطير.

وأضاف أن رونالدينيو قام بزيارة الأهرامات وشارك لحظاته عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، وأكد أنها لم تكن الزيارة الأولى بل جاء قبل ذلك 4 مرات وأعجب بالأمن الذي يراه في البلاد في الفترة الراهنة.

وأكمل الرئيس التنفيذي لنادي إيسترن كومباني أنه كان يتمنى عدم تأجيل مباراة الأهلي في الدوري لأنه كان مخطط حضور رونالدينيو لهذه المباراة وبالتالي كانت ستعطي دعما كبيرا للاعبين وبالأخص أمام الشاشات وذلك لأهمية مباريات الأهلي التي يشاهدها معظم الشعب المصري.

وأشار هاني أمان إلى أن مجلس إدارة النادي قرر الموافقة على تأجيل المباراة من أجل زيادة تركيز الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد في اللقاء المقرر إقامته يوم 30 مايو الجاري في المغرب على ملعب محمد الخامس.

وأكد هاني أمان أن فكرة استضافة رونالدينيو أو غيره من نجوم العالم ستكون مرسخة عند الأندية من أجل تنشيط السياحة ورؤية هؤلاء النجوم أمامنا بعدما كنا نراهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي فقط.

واستطرد هاني أمان أن رونالدينيو مرتبط بحضور نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام بين ليفربول وريال مدريد، ولولا ذلك لكان استمر أكثر من هذا الوقت في مصر.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مع ليفربول يوم 28 مايو الجاري على ملعب لي فرانس، بنهائي الشامبيونزليج.

وذكر هاني أمان أن الهدف الرئيسي من زيارة رونالدينيو هي تنشيط السياحة وبالتالي هو نشر صوره علي السوشيال ميديا الخاص به وهو ما أحدث تفاعلا كبيرا من جانب متابعيه الذين يتخطوا الملايين من كل البلاد.

وكشف الرئيس التنفيذي للنادي كواليس حديثه مع رونالدينيو عن محمد صلاح، لاعب ليفربول وقائد منتخبنا الوطني، وأكد أنه أحد أهم لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وأوضح أن نصيحة رونالدينيو لصلاح كانت الاستمتاع بكرة القدم سواء كان اختياره الاستمرار في ليفربول أو الانتقال لفريق أخر، مشيرا إلى أن صلاح سيكون فعالا أكثر في الدوري الإنجليزي في الفترة القادمة.

وانتقل هاني أمان للحديث عن مركز إيسترن كومباني في جدول ترتيب الدوري الممتاز وأكد: «لست قلقا على ترتيب الفريق، يسيرون على خطى ثابتة وندعم الفريق بقيادة علاء عبدالعال».

وعن فكرة التعاقد مع مدرب جديد في ظل ترشح أكثر من اسم على رأسهم أحمد كشري.. قال: «لا يوجد ما يستدعي حاليا للتعاقد مع مدرب جديد، ولا نفكر إلا في دعم الفريق حاليا من أجل تعديل مركزه في جدول الدوري».