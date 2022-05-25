الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق اليوم الأربعاء من منطقة سونان في بيونج يانج، وذلك غداة اختتام الرئيس الأمريكي جو بايدن جولته الآسيوية التي سلطت الضوء على التزام الولايات المتحدة الأمني تجاه سول وطوكيو.

واعتبرت وكالة يونهاب للأنباء أن ذلك "يمثل استعراض القوة الـ 17 لكوريا الشمالية هذا العام".

في سياق متصل، أعلن خفر السواحل الياباني أن أحد هذه الصواريخ سقط بالفعل على ما يبدو. وقالت الحكومة اليابانية إنه يعتقد أن هذا الصاروخ باليستي.

ولم تٌعرف تفاصيل أخرى على الفور.