حزب المحافظين: جونسون آمن رغم إدانته في فضيحة «بارتي جيت»

قال أعضاء بحزب المحافظين، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه ليس في خطر وشيك بسبب فضيحة "بارتي جيت"، فيما وصف عدة نواب التقرير الذي طال انتظاره بشأن الفضيحة بأنه لا يرقى للتوقعات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتحدثت مجموعة من المحافظين على نحو داعم لجونسون في مجلس العموم، اليوم الأربعاء، بعدما قال رئيس الوزراء إنه شعر "بالإهانة" إزاء نشر التحقيق في الحفلات غير المشروعة في مقر الحكومة "دوانينج ستريت"، خلال فرض قيود أثناء جائحة كورونا.

وكان من المتوقع منذ أمد طويل أن يكون نشر تقرير سو جراي، المسؤولة المعنية بالتحقيق في الحفلات، لحظة صعبة بالنسبة لجونسون، وكان يحتمل أن يثير موجة جديدة من غضب نواب حزبه وتجدد الدعوات إلى استقالته.