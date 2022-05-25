 حزب المحافظين: جونسون آمن رغم إدانته في فضيحة «بارتي جيت» - بوابة الشروق
الأربعاء 25 مايو 2022 9:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

حزب المحافظين: جونسون آمن رغم إدانته في فضيحة «بارتي جيت»

د ب أ
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 9:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 9:08 م

قال أعضاء بحزب المحافظين، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه ليس في خطر وشيك بسبب فضيحة "بارتي جيت"، فيما وصف عدة نواب التقرير الذي طال انتظاره بشأن الفضيحة بأنه لا يرقى للتوقعات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتحدثت مجموعة من المحافظين على نحو داعم لجونسون في مجلس العموم، اليوم الأربعاء، بعدما قال رئيس الوزراء إنه شعر "بالإهانة" إزاء نشر التحقيق في الحفلات غير المشروعة في مقر الحكومة "دوانينج ستريت"، خلال فرض قيود أثناء جائحة كورونا.

وكان من المتوقع منذ أمد طويل أن يكون نشر تقرير سو جراي، المسؤولة المعنية بالتحقيق في الحفلات، لحظة صعبة بالنسبة لجونسون، وكان يحتمل أن يثير موجة جديدة من غضب نواب حزبه وتجدد الدعوات إلى استقالته.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك