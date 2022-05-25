محافظ أسوان: إقامة توأمة وشراكة حقيقية تقوم على المصالح المشتركة بين مصر وكوريا

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء لقاءه مع عمدة مدينة جوانجو Gwangju بدولة كوريا الجنوبية السفير يوون يوا تشول، إن علاقات الصداقة بين البلدين المرتبطين بمبادئ ثقافية مشتركة وأواصر التعاون والإخاء ستساهم في إقامة تؤامة وشراكة حقيقية تقوم على المصالح المشتركة وإستغلال المقومات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي تتمتع بها المدينتين.

جار دراسة هذه المقومات ووضع إتفاقية تآخى تفتح العديد من مجالات الاستثمار الواعدة، وخاصة في ظل ما تمتلكه أسوان من مقومات وإمكانات سياحية فريدة واحتياطي استراتيجي هائل من الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية.

وذكر المحافظ، أنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بالانفتاح على الأسواق الإفريقية جار العمل على إنشاء أكبر منطقة لوجستية دولية بكركر، بجانب تحديث وتطوير شامل لشبكة الطرق السريعة التي تربط مصر بالدول الإفريقية القاهرة - كيب تاون، بالإضافة إلى الموانئ البرية والنهرية ومطاري أسوان وأبو سمبل لتصبح أسوان نافذة للمنتجات المختلفة نحو القارة السمراء.

وكشف المحافظ أن إتفاقية التآخى ستشمل المجالات السياحية والأثرية التى فى مقدمتها تنظيم رحلات الشارتر وتحقيق أكبر إستفادة من قسم اللغة الكورية بجامعة أسوان فى زيادة معدلات الحركة السياحية الكورية، مع عدم الاقتصار فقط على السياحة الأثرية لأنماط سياحية أخرى مثل سياحات العلاجية والسفاري والبيئية والصيد.