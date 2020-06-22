سجلت الصادرات السلعية للسعودية في الربع الأول من عام 2022 ارتفاعا بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2021 بنسبة 72.7%، حيث بلغت قيمتها 359.3 مليار ريال (الدولار يعادل 75ر3 ريال).

ووفقا لبيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الأربعاء فإن هذا الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 133.6 مليار ريال وبنسبة 90.3% .

وقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 1ر71% في الربع الأول من 2021 إلى 3ر78% في الربع الأول 2022 .

وقد سجلت الصادرات غير البترولية )شاملة إعادة التصدير( في الربع الأول من عام 2022 ارتفاعا بنسبة 4ر29% بالمقارنة مع الربع الأول 2021 ، حيث سجلت 8ر77 مليار ريال مقابل 1ر60 مليار ريال.

أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت في الربع الأول 2022 بنسبة 5ر12% بمقدار 4ر17 مليار ريال إلى 8ر156 مليار ريال.

وأظهرت البيانات أن الصين هي الشريك الرئيسي للمملكة في التجارة السلعية في الربع الأول، بصادرات سعودية 5ر60 مليار ريال تمثل 8ر16% من إجمالي الصادرات، وبواردات من الصين بـ 7ر34 مليار ريال تمثل 1ر22% من إجمالي الواردات.