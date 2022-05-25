شعيب: الانتهاء من تطوير كورنيش مرسى مطروح أول يونيو المقبل

أعلن خالد شعيب، محافظ مطروح، الانتهاء من رفع كفاءة كورنيش مدينة مرسى مطروح، ودعم الشواطئ بدورات مياه، بالإضافة إلى تطوير القائم منها حاليًا، حتى تكون الشواطئ جاهزة لاستقبال المصطافين، ابتداء من أول يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الأربعاء، بعدد من ممثلي الشباب، المستفيدين من تراخيص استغلال الشواطئ خلال موسم الصيف، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بمطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح.

وأكد شعيب حرصه على تحقيق المنفعة العامة لمحافظة مطروح وشبابها، بخاصة مع الأعداد لاستقبال موسم الصيف الحالي، وتقديم كافة التيسيرات المتاحة للشباب، بما يحقق المزيد من فرص العمل ويوفر عائدا اقتصاديا لهم، مع الترحيب بكافة مقترحات شباب المحافظة.

وأكد أهمية الاستفادة من موسم الصيف، مع حسن التعامل مع المصطافين، ومساعدة جهود المحافظة في أعمال النظافة والتنظيم بالشواطئ.