اتحاد منتجي الدواجن بالغرف التجارية: تراجع الأسعار بسبب انخفاض الطلب

كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن بالغرف التجارية، عن تراجع أسعار الدواجن وبيض المائدة اليوم الأربعاء؛ نتيجة تواصل الإفراجات الجمركية عن خامات الأعلاف في الموانئ وانخفاض الطلب على الشراء.

وأعلن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» مساء الأربعاء، عن انخفاض أسعار الدواجن في المزرعة إلى 62 جنيها قياسا بـ 67 جنيها؛ بنسبة انخفاض بلغت 7 %، فيما تراجع بيض المائدة إلى 78 جنيهًا من 92 جنيهًا، متوقعا أن تشهد الأسعار تراجعًا بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 % خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى تراجع أسعار الذرة الصفراء إلى مستويات تراوحت بين 13:15 ألف جنيه للطن طبقا لبلد المنشأ، وذلك من مستويات 20 ألف جنيه، علاوة على انخفاض الفول الصويا إلى 35 و36 ألفًا للطن قياسا بـ 43 ألفًا منذ أيام، لافتا في الوقت ذاته لانخفاض أسعار الأعلاف بكل أنواعها بقيمة 4 آلاف جنيه.

ورد تراجع أسعار الأعلاف إلى استمرار سلسلة الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، موضحا أنها تمثل 80% من قيمة تسعير المنتج، مشيرا في الوقت ذاته إلى تراجع أسعار الدواجن والبيض؛ نتيجة انخفاض الطلب على الشراء.

وكشف عن توقعات البورصات العالمية للحبوب؛ بحدوث تراجع حاد في الأسعار خلال الموسم المقبل، موضحا أن انعكاس ذلك على مصر يرتبط بمدى استمرار الإفراجات الجمركية.

وأوضح أن أسعار الأعلاف في مصر؛ لا تزال تعد ضعف السعر في الدول المجاورة، مضيفا: «لولا الاكتفاء الذاتي من الدواجن لارتفعت اللحوم الحمراء أكثر من السعر الحالي، لأننا نستورد 60% من حاجتنا من الخارج، ولا يوجد لدينا ميزة نسبية بها».