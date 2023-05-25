واس: وصول أول فوج من الحجاج قادما من جنوب إفريقيا

استقبلت شركة إثراء الجود لخدمات الحجاج، إحدى شركات مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية، اليوم/الخميس، أول فوج لضيوف الرحمن من الحجاج قادما من جمهورية جنوب إفريقيا لموسم حج 1444هـ، وذلك عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة حيث استقبلوا بماء زمزم والورود.

و أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور أحمد عباس سندي، في تصريح وفقا لوكالة ألأنباء السعودية، عن سعادته بوصول الفوج الأول من ضيوف الرحمن لموسم حج 1444هـ، حامدا الله سبحانه وتعالى ما سخره لضيوف الرحمن من تسهيلات وتقديم خدمات تتوافق مع رؤية المملكة 2030، بتيسير استضافة قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مع إثراء التجربة الدينية والثقافية.