عقد مؤتمر «إيطاليا-إفريقيا» في أكتوبر لتعزيز المبادرات على جميع المستويات

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن بلاده تريد أن تصبح مركزًا للطاقة في البحر الأبيض المتوسط، بربط إمدادات الطاقة الأفريقية بالطلب الأوروبي، واصفا إيطاليا بـ”الجسر الطبيعي بين القارتين.

وقال تاياني -في كلمة له بمناسبة يوم أفريقيا، وفقا لوكالة آكي الإيطالية للأنباء- إنه تماشيا مع هذه الرؤية، سنستضيف في أكتوبر المقبل مؤتمر إيطاليا- أفريقيا في روما لتعزيز المبادرات على جميع المستويات: السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأكد أن بلاده تدرك أن مستقبل إفريقيا يكمن في الأجيال الشابة، لهذا السبب، نعتبر أنه من الضروري مشاركة المعرفة والخبرة في نظامنا التعليمي والأكاديمي لتدريب الأجيال الشابة التي ستكون على رأس قيادة القارة".

وأعرب تاياني عن قلقه البالغ إزاء أوضاع الأزمات، لا سيما تداعياتها على المستوى الإنساني في عدة دول، وقال "أنا شخصيا أتابع هذه الملفات وأظل على اتصال مباشر مع شركائنا الدوليين لتسهيل البحث عن حلول مشتركة وفي الوقت المناسب".