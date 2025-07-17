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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة جنديين من لواء المظليين، بجروح خطيرة في معارك مع المقاومة شمال قطاع غزة.

ونقل الجنديين لتلقي العلاج في المستشفى، وتم إبلاغ ذويهما، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

ويأتي ذلك فيما واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٢١ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية، استشهد أكثر من ٨١ شهيدا منذ فجر الأربعاء، في مختلف مناطق القطاع.

ووصل مشافي قطاع غزة ٩٤ شهيدا، منهم سبعة شهداء انتشال، و٢٥٢ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٨٥٧٣ شهيدا و١٣٩٦٠٧ مصابا منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥، ٧٧٥٠ شهيدا و٢٧٥٦٦ مصابا.