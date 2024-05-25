بوتين يحدد شروطه للتفاوض مع أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ بلاده مستعدة لدخول محادثات مع أوكرانيا بشرط الانطلاق من الحقائق على الأرض.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في العاصمة مينسك، وفق وكالة الأناضول.

وصرح بوتين، بأنّ بلاده لم تتخل عن مسألة المحادثات مع أوكرانيا.

واتهم بريطانيا بأنها من دفعت أوكرانيا للتخلي عن المحادثات.

ووضع الرئيس الروسي، شروطا للعودة إلى المحادثات مع أوكرانيا قائلا: «يمكن العودة على أساس الاتفاقات الأساسية التي تم التوصل إليها في المفاوضات التي عقدت في بيلاروسيا وتركيا، وانطلاقا من الحقائق على الأرض. ونحن مستعدون لهذا».

ومشككا في شرعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي​​​​​​​، تساءل بوتين: «مع من نجري المباحثات؟ هذا السؤال ليس بسيطا، نحن ندرك أن شرعية الرئيس الأوكراني الحالي قد انتهت».

وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.