مباحثات عسكرية مرتقبة بين الولايات المتحدة والصين على وقع أزمة تايوان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الجمعة، أنّ الوزير لويد أوستن سيلتقي نظيره الصيني دونج جون الأسبوع المقبل، في وقت تُجري القوّات الصينية مناورات عسكريّة في محيط جزيرة تايوان المتمتّعة بحكم ذاتي.

وتحظى هذه الجزيرة التي تُطالب بكين بالسيادة عليها، بدعم عسكري من الولايات المتحدة التي تُعارض أيّ تغيير بالقوّة في وضع تايوان من دون أن تدعو إلى استقلالها، وفق وكالة رويترز.

وسيجتمع أوستن مع دونج جون على هامش مشاركتهما من 31 مايو إلى 2 يونيو في حوار شانجريلا في سنغافورة، وهو قمّة سنويّة لمسئولي الدفاع من كلّ أنحاء العالم.

واتّهمت الصين، الجمعة، الرئيس التايواني الجديد لاي تشينج-تي بدفع الجزيرة نحو حرب، بينما حاصرت سفن حربيّة ومقاتلات صينيّة الجزيرة في إطار تدريبات عسكريّة.

ودعت واشنطن، بكين إلى ضبط النفس، قائلة إنّ الصين يجب ألّا تستخدم الانتقال السياسي في تايوان ذريعة أو سببا لاتّخاذ إجراءات استفزازيّة وقسريّة.

والاجتماع بين أوستن ودونج جون موضع ترقّب شديد منذ محادثتهما الهاتفية في أبريل والتي شكّلت أوّل تبادل بين وزيرَي دفاع البلدين منذ نحو 18 شهرا.