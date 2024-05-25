أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، عن هبوط مروحيته اضطراريا اليوم السبت، في ملعب مدينة فانادزور؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكتب باشينيان في صفحته على «فيسبوك»: «بسبب سوء الأحوال الجوية هبطت مروحيتنا اضطراريا في فانادزور والآن نواصل رحلتنا على متن السيارة. أتمنى يوما جميلا للجميع».

ونقلت «روسيا اليوم»، عن وسائل أرمينية محلية، أن الحادث وقع عندما كان باشينيان في طريقه إلى مدينة تاشير على الحدود مع جورجيا.

وكاد باشينيان يلحق بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي لقي مصرعه جراء تحطم مروحيته في منطقة جبلية بمحافظة أذربيجان الشرقية.

وباتت هذه الحوادث المتتالية تثير تساؤلات مُلحة حول سلامة رحلات كبار المسئولين، ودور العوامل الجوية والتقنية والبشرية في وقوع هذه الكوارث.

وقبل رئيسي، لقي أكثر من 10 قادة مصرعهم في حوادث مماثلة، أبرزهم ليش كاتشينسكي رئيس بولندا، في 10 أبريل 2010، إثر تحطم طائرته بالقرب من مطار مدينة سمولينسك أوبلاست في روسيا.

وقبل كاتشينسكي، لقي رئيسا رواندا وبوروندي في 6 أبريل 1994 مصرعهما، عندما أُسقطت طائرتهما بصواريخ أثناء اقترابها من مطار كيغالي، مما أدى إلى اندلاع الإبادة الجماعية في رواندا.