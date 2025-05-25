عودة مطار بن جوريون للعمل بعد توقفه بسبب صاروخ يمني

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن مطار بن جوريون عاد إلى العمل بكامل طاقته، في أعقاب إطلاق صاروخ باليستي من اليمن.

وفي أعقاب الإنذارات، وفي ظل الأزمة مع شركات الطيران، تأخرت الطائرات لفترة وجيزة في الأجواء ولم تكن هناك أي عمليات هبوط في مطار بن جوريون.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن تفعيل الإنذارات في مناطق داخل البلاد واعتراض صاروخ أُطلق من اليمن.

وجاء في بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "رصدنا إطلاق صاروخ من جهة اليمن نحو أراضي إسرائيل. أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد".

وأضاف: "يُطلب من الجمهور الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، وتم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن".

وتابع: "‏متابعة لتفعيل الإنذارات قبل قليل في عدد من المناطق داخل البلاد، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، وقد ‏تم تفعيل الإنذارات وفقا للسياسة المعتمدة".