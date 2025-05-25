شهدت أسواق الطيور بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، استقرارًا في أسعار الدواجن، وكرتونة البيض، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء الـ 100 جنيه.

وأجرت "الشروق" جولة داخل سوق الطيور بالمنشية في محافظة الإسكندرية، ورصدت انخفاضا في أسعار الدواجن.

قال علي حسن، أحد تجار سوق الطيور المنشية وسط الإسكندرية، إن أسعار الدواجن تشهد استقرارًا، وذلك بسبب قلة السحب واقتراب عيد الأضحى المبارك وإقبال المواطنين على شراء اللحوم، مشيرا إلى أن سعر الدواجن البيضاء يتراوح من 95 إلى 100 جنيه للكيلو، الدواجن الحمراء "البلدي" 110 جنيهات للكيلو، والفيومي البلدي 135 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر البانيه من 210 إلى 230 جنيهًا للكيلو، الأوراك من 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو، والكبد والقوانص 95 جنيها للكيلو.

وأضاف حسن، أنه يُباع البط السوداني 130 جنيهًا للكيلو حسب النوع، والحمام من 220 إلى 260 جنيهًا "سعر الجوزة"، والأرنب البلدي 120 جنيهًا للكيلو، مضيفا أن سعر البيض واصل ارتفاعه اليوم، حيث وصل سعر كرتونة البيض الأحمر 140 جنيهًا، وكرتونة البيض الأبيض 130 جنيهًا، والبلدي 125 جنيهًا.

وتوقع عدد من تجار الدواجن في سوق المنشية بمحافظة الإسكندرية، أن الأسعار قد تشهد انخفاضًا خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب عيد الأضحى وإقبال المواطنين على شراء اللحوم وانكسار موجة الحر الشديدة.