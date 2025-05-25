وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل في حادث سير بألمانيا

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لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم إثر حادث حافلة صغيرة على أحد الطرق السريعة بالقرب من مدينة كوبلنتس الألمانية ليلة السبت/الأحد.

وقال مدير العمليات في إدارة الإطفاء في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن ستة أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى بعد إصاباتهم بجروح خطيرة جراء الحادث.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الحادث وقع حوالي الساعة الثالثة صباحا (التوقيت المحلي) على الطريق السريع المؤدي إلى مدينة ترير.

وبحسب التحقيقات الأولية، انحرفت الحافلة الصغيرة عن الطريق إلى اليمين ثم انقلبت. ولم تتورط في الحادث أي مركبة أخرى.

وتم إغلاق الطريق السريع بالكامل في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وتواجدت الشرطة وفرق الإنقاذ بشكل مكثف في موقع الحادث.