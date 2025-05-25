الهند تستأنف إصدار التأشيرات إلى المواطنين الأفغان بعد توقف استمر 3 سنوات

استأنفت الحكومة الهندية، إصدار تأشيرات إلى المواطنين الأفغان، بعد حوالي 3 سنوات من القيود، ويجري إصدار التأشيرات حاليا على أساس محدود إلى فئات محددة، بما في ذلك التجار والمرضى والفنانين والرياضيين وأفراد أسر الطلاب الأفغان الذين يدرسون في الهند.

وطبقا لتقرير نشرته صحيفة "ذا هندو" الهندية الرصينة، استأنفت الهند عملية إصدار التأشيرات عبر الإنترنت لعدد محدد من المواطنين الأفغان في الأسبوع الأخير من إبريل هذا العام، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وقالت مصادر رسمية، -لم يتم الكشف عنها للصحيفة- إن العملية متاحة حاليا لفئات معينة فقط.

يذكر أنه في أعقاب التغييرات السياسية في أفغانستان في أغسطس 2021، وسقوط الحكومة السابقة، فرضت الهند قيودا بشكل كبير على إصدار التأشيرات للمواطنين الأفغان.