إندونيسيا: شرطة ماكاسار تضبط 6 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين

أفادت السلطات الإندونيسية بأن شرطة مدينة ماكاسار في إقليم سولاويسي الجنوبية صادرت أكثر من ستة كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدرة، وألقت القبض على سبعة مشتبه بهم مرتبطين بشبكة لتهريب المخدرات بين المقاطعات يُشتبه بأن لها صلات دولية.

وقال قائد شرطة ماكاسار، آريا بردانا، إن رجال الشرطة صادروا نحو ستة كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدرة، تُقدر قيمتها بنحو 1ر12 مليار روبية (742 ألف دولار)، خلال سلسلة من العمليات التي شملت عدة أقاليم إندونيسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) اليوم الأحد .



وأوضح آريا بردانا ، خلال مؤتمر صحفي في مقر شرطة ماكاسار، أن التحقيقات بدأت بعد توقيف المشتبه به "إي بي" في منطقة باناكوكانج بمدينة ماكاسار، حيث صادرت الشرطة 44 جراما من مادة الميثامفيتامين.



وأدت التحقيقات اللاحقة إلى توقيف امرأة تم تعريفها بالأحرف "دبليو إم" في شقة غرب العاصمة جاكرتا، حيث عثرت الشرطة على 23 جراما إضافيا من مادة الميثامفيتامين.

وأضاف بردانا أمس السبت: "هذه شبكة بين جاكرتا وماكاسار، فبعد توقيف "إي بي"، قادت التحقيقات إلى مهربين يمارسون نشاطهم من جاكرتا."