إقليم آتشيه الإندونيسي يحصل على دور أكبر في إدارة النفط والغاز البحري

وقعت هيئة تنظيم النفط والغاز في إندونيسيا "اس كيه كيه ميجاس" ووكالة إدارة النفط والغاز في آتشيه مذكرة تفاهم بشأن الإدارة المشتركة لمناطق العمل البحرية للنفط والغاز الواقعة على مسافة تتراوح بين 12 و200 ميل بحري من خط الأساس في آتشيه.

وقال نصري (الذي يستخدم اسما واحدا) رئيس وكالة إدارة النفط والغاز في إقليم آتشيه في العاصمة باندا آتشيه اليوم الأحد إن "آتشيه لم يعد مجرد متفرج على استغلال موارد النفط والغاز في المياه التي تتجاوز 12 ميلا بحريا".

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال مؤتمر ومعرض جمعية البترول الإندونيسية الذي عقد لين يومي 20 و22 مايو .

وقال نصري : "نحن متفائلون بأن مشاركة وكالة إدارة النفط والغاز في آتشيه ستساعد في ضمان تلبية المصالح الإقليمية مع دعم أهداف الإنتاج الوطني".

وقال إن مذكرة التفاهم تمنح الوكالة أربعة أدوار استراتيجية، بما في ذلك التنسيق مع أصحاب المصلحة فيما يتعلق بأنشطة التنقيب عن النفط والغاز التي ينفذها مقاولو عقود التعاون.



وستشارك الوكالة أيضا في أنشطة الإعلام العام وفي تسهيل عمليات إصدار التصاريح في مناطق العمل البحرية.