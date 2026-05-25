أزمة اختفاء الأطفال تثير القلق في كينيا

أثارت أزمة اختفاء الأطفال قلقا واسع النطاق في كينيا، مما دفع لتجديد الدعوات لأنظمة محاسبة أقوى و هياكل حماية مجتمعية أكثر قوة.

وذكرت صحيفة ذا ستار الكينية أنه في الوقت الذي تنضم فيه البلاد للمجتمع الدولي في الاحتفال باليوم العالمي للأطفال المفقودين اليوم الاثنين، أظهرت بيانات حكومية صدرت مؤخرا حجم المشكلة، حيث أفادت إحصاءات رسمية بأنه تم تسجيل أكثر من 10500 حالة تتعلق بحماية الأطفال خلال 15 شهرا.

ووفقا لنظام إدارة معلومات حماية الأطفال التابع لإدارة خدمات الأطفال، فإنه تم تسجيل 10581 حالة ما بين يناير 2025 ومارس 2026.

وشملت هذه الحالات 1636 قضية تتعلق بأطفال مفقودين- بما يشمل الأطفال الذين فٌقدوا وتم العثور عليهم بالإضافة إلى 1952 حالة اختطاف و6820 حالة تخلي و173 واقعة اتجار في الأطفال.

وأرجع المسئولون ارتفاع أعداد الأطفال المفقودين إلى عدة عوامل منها شبكات تهريب البشر والاستغلال الإلكتروني والفقر العائلي، الذي في بعض الحالات يدفع الأطفال للهروب من المنازل.