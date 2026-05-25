وفد كنسي برئاسة أسقف إسنا وأرمنت يهنئون محافظ الأقصر بعيد الأضحى

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت والنائب البابوي لدير الأنبا متاؤس الفاخوري في إسنا، على رأس وفد كنسي؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وخلال اللقاء، أعرب الأنبا يواقيم، عن سعادته بهذه الزيارة، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتعزيز أواصر المحبة والتآخي بين أبناء الوطن.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر، ترحيبه بزيارة الأنبا يواقيم والوفد المرافق، مشيرًا إلى أن تبادل التهاني في المناسبات والأعياد يعكس روح المودة والتلاحم الوطني بين أبناء الشعب المصري، ويؤكد قيم المحبة والسلام والتآخي التي تجمع نسيج الأمة.

كما أشاد بالروابط القوية والمشاعر الأخوية التي يتميز بها الشعب المصري.