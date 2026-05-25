إندونيسيا: إقليم نوسا تينجار الغربي يدرس مشروع شبكة الطاقة النظيفة الفائقة

أعلنت حكومة إقليم نوسا تينجار الغربي في أندونيسيا، اليوم الأحد، حاجتها لإجراء دراسة جدوى بشأن مشروع مقترح لإنشاء شبكة طاقة نظيفة فائقة تربط جزر سوندا الصغرى، نظرا لما يتطلبه المشروع من بنية تحتية ضخمة لنقل الكهرباء عبر البحر.

وأوضح رئيس مكتب الطاقة والثروة المعدنية في المقاطعة، شمس الدين، أن هذه الدراسة تأتي في أعقاب تحديات واجهت خطة المقاطعة لبناء شبكة واسعة لنقل الكهرباء، مشيرا إلى أن المشاورات مع المديرية العامة للكهرباء بوزارة الطاقة أظهرت أن التحول إلى شبكة فائقة ليس بالأمر السهل، كونه يتطلب شبكات نقل بحرية معقدة، وفقا لوكالة أنتارا الإندونيسية.

وأضاف شمس الدين أن المشروع يستلزم بنية تحتية واسعة النطاق، بما في ذلك كابلات كهربائية تحت سطح البحر تعبر مضيق لومبوك لربط مقاطعة إقليم نوسا تينجار بجزيرة بالي، في حين تقدر الحكومة المركزية أن شبكة الكابلات البحرية لإمداد الطاقة النظيفة قد لا تصبح مجدية اقتصاديا إلا بين عامي 2031 و2033.

ووفقا للمسؤول الإندونيسي، فإن دراسة الجدوى ستبحث إمكانية تسريع مشروع الربط الكهربائي قبل الجدول الزمني الحالي للحكومة، كما ستعمل على احتساب إمكانات الطاقة المتجددة في إقليم نوسا تينجار الغربي، والتي تعد ركيزة أساسية لتحويل المقاطعة إلى مركز للطاقة النظيفة في وسط إندونيسيا.