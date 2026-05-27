رئيس برلمان السنغال يعلن استقالته عقب إقالة رئيس الوزراء

أعلن رئيس البرلمان السنغالي المالك نداي، استقالته من منصبه، على خلفية إقالة رئيس الوزراء عثمان سونكو.

وقال "نداي"، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء الأحد، إنه قرر الاستقالة من رئاسة البرلمان "بدافع المسؤولية والوعي بمتطلبات الدولة".

وخلال اجتماع استثنائي، وافق مكتب البرلمان على استقالة نداي، وصادق على طلب إعادة سونكو إلى عضوية البرلمان بعد إقالته من منصب رئيس الوزراء.

وكان الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، أقال عثمان سونكو من منصب رئيس الوزراء في 22 مايو الجاري.

وشهدت العلاقة بين فاي وسونكو، وهما من قيادات حزب "الوطنيون الأفارقة من أجل العمل والأخلاق والأخوة في السنغال" (باستيف)، فتورا خلال الفترة الأخيرة رغم صداقتهما الوثيقة.

وترجح وسائل إعلام سنغالية، أن يكون نداي، المعروف بقربه من سونكو، قد استقال من منصبه لفتح الطريق أمام انتخاب سونكو رئيسا للبرلمان.

وفي حال تحقق هذا السيناريو، يُتوقع أن يختار حزب "باستيف"، الذي يقوده سونكو ويملك 130 مقعدا من أصل 165 في البرلمان، زعيمه رئيسا للبرلمان خلال جلسة 26 مايو.

ويُعد منصب رئيس البرلمان ثاني أعلى منصب في هرم الدولة بالسنغال بعد رئاسة الجمهورية.