زيزو يكشف الفارق بين حسام حسن وتوروب وسبب اختلاف مستواه مع الأهلي والمنتخب

رد أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، على سبب اختلاف مستواه مع الفريق الأحمر ومنتخب مصر.

وقال زيزو في حواره مع قناة أون سبورت: "لا أقصد المقارنة، لكن حسام حسن مختلف تماما، فهو يتعامل مع كل لاعب على أنه الأفضل في العالم حتى لو لم يكن في أفضل حالاته".

وأضاف: "حسام حسن يمنحك حرية ويجعل كل لاعب يشعر بقيمة نفسه، لقد غير 11 لاعبا بين شوطي مباراة السعودية ولم يشعر أحد بالفارق وحققنا فوزا كبيرا بدون محمد صلاح".

وواصل: "توروب قد يكون له جزء كبير من نتائج المباريات، سواء الفوز أو الخسارة، هناك مباريات واجهنا سوء توفيق كبير".

واستكمل: "لو عاد بي الزمن لن ألعب مباراة المقاولون وأنا أشعر بإصابة حتى لو كانت خفيفة".

وتابع: "وكان هناك اتفاق بيني وبين توروب على أن العب مباراة المقاولون لمدة 60 دقيقة فقط وبالتالي لم أغضب منه إطلاقا".

ويرى زيزو أن الأهلي رغم الموسم السيء لا يحتاج لصفقات جديدة في الموسم المقبل.

ورد زيزو على سؤال هل زيزو الأهلي هو نفسه زيزو الأهلي حاليا.. قائلا: "زيزو الزمالك استمر لمدة 6 سنوات وبالتالي اسألني بعد 6 سنوات في الأهلي".

وأنهى: "الموسم الجاري لم يكن متوقعا ولم نصدق ما يحدث، ولم نعلم كيف نتعادل ونحن اهدرنا 12 فرصة محققة على سبيل المثال".