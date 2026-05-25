أعلنت اليابان، الاثنين، ميزانية تكميلية جديدة بقيمة 3 تريليونات ين (19 مليار دولار)، بهدف التخفيف من ارتفاع تكاليف المعيشة إثر إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران.

أفادت بذلك رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، في تصريحات للصحافة، وفق تدوينه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، تزامنا مع استمرار تداعيات الحرب على إيران على الاقتصاد العالمي.

وتبلغ الميزانية العامة لليابان خلال عام 2026 تحو 122 تريليون ين (نحو 785 مليار دولار).

وقالت تاكايتشي إن الميزانية التكميلية بقيمة 3 آلاف مليار ين تهدف إلى "التخفيف من ارتفاع تكاليف المعيشة ودعم تكاليف الوقود".

وأضافت أنه "من الضروري تعزيز جهود الحكومة لتفادي حياة المواطنين وحياتهم اليومية، بينما لا تتأثر الأنشطة الاقتصادية".

وقالت إن الحكومة تعتزم إنشاء "صندوق احتياطي" بسبب تداعيات الوضع في الشرق الأوسط.

وتترقب دول المنطقة التوصل إلى اتفاق ما بين طهران وواشنطن للحد من تداعيات الحرب على المنطقة.

والسبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، في انتظار استكمال ترتيباته النهائية مع إيران ودول شرق أوسطية، على أن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

فيما قال متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مواقف طهران وواشنطن باتت "أكثر تقاربا"، لكن "لا تزال هناك مسائل خلافية، ونعمل على استكمال مذكرة التفاهم".

وتقود باكستان وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير، بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل الماضي.

وأعلنت الوساطة الباكستانية في بيان للجيش، عقب مباحثات أجراها قائده عاصم منير في طهران، عن إحراز "تقدم مبشر" نحو التوصل إلى "تفاهم نهائي" بين الولايات المتحدة وإيران.